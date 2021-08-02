Нападение на танцовщика балета Дорофеевой: ГБР задержало подозреваемого сотрудника УГО

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований

Следователи установили, что 1 августа работник УГО, проходя мимо дома потерпевшего, толкнул его, а после замечания жестоко избил.



Нападающий ударил юношу в лицо и вызвал тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.



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Сотрудник УГО задержан, его подозревают в умышленном тяжком телесном повреждении.

Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Сейчас допрошены свидетели, проведены опознания лиц, полученные видеозаписи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов свидетелей и другие следственные действия.