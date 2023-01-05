В Виннице произошло нападение на храм и священника в юрисдикции МП.

Судя по описанию, представленному в новостях, в том числе и на официальном сайте тамошней епархии МП, наиболее вероятно, что нападающий находился в состоянии психоза.

Каждому священнику или церковному работнику не раз в своей жизни приходилось сталкиваться с явно неадекватными лицами, входящими в храм. Кто-то ведет себя странно, но не буйно. Есть и такие, которые начинают кричать и ругаться, бросаться вещами или ломать их, нападать. Это может быть проявление бесовской одержимости или психического расстройства, острого психоза или опьянения.

Каждому священнику или церковному рабочему не раз в своей жизни приходилось сталкиваться с явно неадекватными лицами, входящими в храм

На сайте указано, что пострадавший от нападения священник получил ранение горла ножом, но его состояние благодаря оказанной помощи улучшается.

От себя лично желаю отцу Антонию выздоровления.

Нет никаких подтверждений, что нападение связано именно с юрисдикционной принадлежностью храма и священника.

Но подсанкционный пропагандист "русмира", митрополит МП в Запорожье Лука Коваленко в своем телеграмм-канале решил раздуть костер, сознательно сочиняя о "перерезанном горле". Очевидно, чтобы добавить драматизм ситуации и создать впечатление, что произошло убийство.

Подобная информационная волна покатилась и на других страницах и каналах, аффилированных с МП.

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Нет никаких подтверждений, что нападение связано именно с юрисдикционной принадлежностью храма и священника

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Этот способ манипуляций реальными трагическими событиями, к сожалению, не нов — не раз в прошлом бытовые преступления или преступления, совершенные из-за внутренних обстоятельств жизни в МП, казались его пропагандистами, якобы доказательство "гонений и насилия".

Убит священник в Киеве — оказалось, что за этим последовал конфликт с застройщиком из-за земельного участка.

Убили монахиню в Киеве на квартире — оказалось, что это было ограбление.

Сгорел храм — оказалось, что поджег его изгнанный бывший послушник.

Избили активиста МП в деревне на Буковине — оказалось, что он не захотел пить с местными молодыми людьми, которые ночью "омывали" какое-то событие, и это им не понравилось.

Никаких подлинно религиозных мотивов по этим случаям не было. Но снова и снова "информактивисты" пытаются, как этот Лука, на подобных трагедиях создать максимум негатива и «накрутить» собственную аудиторию.

Выводы делайте сами.

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Об авторе. Евстратий Заря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ

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