Нападение на съемочную группу УП в Днепре: суд отпустил подозреваемых под личное обязательство

Об этом сообщает hromadske.



Суд отправил под личное обязательство на два месяца подозреваемых Дениса Дюгу, Станислава Сергеева и Олега Плахотника.



Личность еще одного человека, якобы угрожавшего ножом журналистам, правоохранители устанавливают.



По данным следствия, подозреваемые препятствовали журналистам выполнять редакционное задание и тем самым помешали сбору материала, а после этого отобрали телефон у водителя.



Прокуратура готовится обжаловать решение суда по Плахотнику и Сергееву.

Напомним, 13 февраля 2022 года в Днепре сотрудники охраны совершили нападение на съемочную группу журналиста-расследователя Михаила Ткача ("Украинская правда").