Нападение на съемочную группу УП в Днепре: суд отпустил подозреваемых под личное обязательство
Бабушкинский районный суд Днепра избрал меры пресечения в виде личного обязательства трем подозреваемым по делу о препятствовании журналистам "Украинской правды"
Об этом сообщает hromadske.
Суд отправил под личное обязательство на два месяца подозреваемых Дениса Дюгу, Станислава Сергеева и Олега Плахотника.
Личность еще одного человека, якобы угрожавшего ножом журналистам, правоохранители устанавливают.
По данным следствия, подозреваемые препятствовали журналистам выполнять редакционное задание и тем самым помешали сбору материала, а после этого отобрали телефон у водителя.
Прокуратура готовится обжаловать решение суда по Плахотнику и Сергееву.
- Напомним, 13 февраля 2022 года в Днепре сотрудники охраны совершили нападение на съемочную группу журналиста-расследователя Михаила Ткача ("Украинская правда").
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