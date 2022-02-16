Нападение на съемочную группу "Украинской правды": трем лицам вручили подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



"Сегодня, 16 февраля, трем мужчинам вручены подозрения в совершении препятствования профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 Уголовного кодекса Украины), двоим из них – также в совершении ограбления (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении .



В пресс-службе отмечают, что правоохранители провели опознание подозреваемых по делу, допрос потерпевших, свидетелей и полицейских, находившихся на месте происшествия.



К материалам дела также приобщили видео с бодикамер полицейских и видео из интернет-ресурсов, на которых зафиксированы события.

Напомним, 13 февраля в Днепре напали с ножом на съемочную группу журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело находится под контролем, и пообещала изучить действия всех причастных.