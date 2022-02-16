Нападение на съемочную группу "Украинской правды": трем лицам вручили подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов
Полицейские Днепропетровщины вручили подозрения трем лицам, причастным к нападению на журналистов "Украинской правды", двум из них также объявили о подозрении в ограблении водителя съемочной группы
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Сегодня, 16 февраля, трем мужчинам вручены подозрения в совершении препятствования профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 Уголовного кодекса Украины), двоим из них – также в совершении ограбления (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении .
В пресс-службе отмечают, что правоохранители провели опознание подозреваемых по делу, допрос потерпевших, свидетелей и полицейских, находившихся на месте происшествия.
К материалам дела также приобщили видео с бодикамер полицейских и видео из интернет-ресурсов, на которых зафиксированы события.
- Напомним, 13 февраля в Днепре напали с ножом на съемочную группу журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело находится под контролем, и пообещала изучить действия всех причастных.
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