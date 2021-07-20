Нападение на пограничников в Сумской области: подозреваемых сотрудников СБУ отправили под домашний арест

Об этом сообщили Укринформу в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Сотрудникам СБУ суд назначил круглосуточный домашний арест", - сказали в СБУ.



Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в ночь на 18 июля на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд .

В Службе безопасности Украины сообщили, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники .

Сотрудники Государственного бюро расследования задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины , которые напали и забрали оружие у пограничного наряда в Сумской области.