Нападение на пограничников в Сумской области: подозреваемых сотрудников СБУ отправили под домашний арест
Сотрудников СБУ, которых подозревают в нападении на пограничников в Сумской области, отправили под круглосуточный домашний арест
Об этом сообщили Укринформу в пресс-центре Службы безопасности Украины.
"Сотрудникам СБУ суд назначил круглосуточный домашний арест", - сказали в СБУ.
Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
- Напомним, в ночь на 18 июля на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд .
- В Службе безопасности Украины сообщили, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники .
- Сотрудники Государственного бюро расследования задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины , которые напали и забрали оружие у пограничного наряда в Сумской области.
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