Нападение на пограничников в Сумской области: один из сотрудников СБУ признал вину
ГБР завершило расследование нападения на пограничников в Сумской области. Один из сотрудников СБУ полностью признал свою вину
Об этом пишет пресс-служба ГБР.
Следствие объявило подозрение двум людям, один из которых - заместитель начальника районного отдела управления СБУ в Сумской области.
Расследование установило, что сотрудники СБУ отдыхали на озере и решили напасть на пограничников и забрать у них оружие.
"Ночью 18 июля 2021 года они неожиданно напали на пограничников, которые в то время охраняли государственную границу, и заблокировали их служебный автомобиль. Преодолев сопротивление пограничников, нападавшие начали наносить им многочисленные удары в различные части тела. После того завладели двумя автоматами АКС-74, боевыми патронами к ним и быстро покинули место преступления", - говорится в сообщении.
Один из сотрудников СБУ признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Он получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в три года. Его также лишили воинского звания и запретили работать в правоохранительных органах.
Относительно второго подозреваемого досудебное расследование завершено. Теперь он и его защитники должны ознакомиться с материалами следствия, после чего дело передадут в суд.
- Напомним, в ночь на 18 июля на украинском-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд .
- В Службе безопасности Украины сообщили, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники.
- Впоследствии, сотрудники Государственного бюро расследования задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые напали и забрали оружие у пограничного наряда в Сумской области.
- Позже, сотрудников СБУ, которых подозревают в нападении на пограничников в Сумской области, отправили под круглосуточный домашний арест.
- Также одного из офицеров Службы безопасности Украины приговорили к условному сроку.
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