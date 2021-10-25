Нападение на пограничников в Сумской области: один из сотрудников СБУ признал вину

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

Следствие объявило подозрение двум людям, один из которых - заместитель начальника районного отдела управления СБУ в Сумской области.

Расследование установило, что сотрудники СБУ отдыхали на озере и решили напасть на пограничников и забрать у них оружие.

"Ночью 18 июля 2021 года они неожиданно напали на пограничников, которые в то время охраняли государственную границу, и заблокировали их служебный автомобиль. Преодолев сопротивление пограничников, нападавшие начали наносить им многочисленные удары в различные части тела. После того завладели двумя автоматами АКС-74, боевыми патронами к ним и быстро покинули место преступления", - говорится в сообщении.

Один из сотрудников СБУ признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Он получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в три года. Его также лишили воинского звания и запретили работать в правоохранительных органах.

Относительно второго подозреваемого досудебное расследование завершено. Теперь он и его защитники должны ознакомиться с материалами следствия, после чего дело передадут в суд.

Напомним, в ночь на 18 июля на украинском-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд .

В Службе безопасности Украины сообщили, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники.

Впоследствии, сотрудники Государственного бюро расследования задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые напали и забрали оружие у пограничного наряда в Сумской области.

Позже, сотрудников СБУ, которых подозревают в нападении на пограничников в Сумской области, отправили под круглосуточный домашний арест.

Также одного из офицеров Службы безопасности Украины приговорили к условному сроку.

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