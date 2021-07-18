Нападение на пограничников на границе с Россией осуществили сотрудники СБУ

Об этом сообщает РБК-Украина .

В СБУ заявили, что к нападению на пограничников на Сумщине причастны ее сотрудники.

"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", - заявили в пресс-служба СБУ.

В СБУ заверили, что будут сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении к ответственности.

"СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилиям", - заявили в СБУ.

Напомним, в ночь на 18 июля на украинско-российском участке государственной границы, что в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд .

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