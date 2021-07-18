Нападение на пограничников на границе с Россией осуществили сотрудники СБУ
В Службе безопасности Украины сообщили, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники, которых уже отстранили от работы
Об этом сообщает РБК-Украина .
В СБУ заявили, что к нападению на пограничников на Сумщине причастны ее сотрудники.
"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", - заявили в пресс-служба СБУ.
В СБУ заверили, что будут сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении к ответственности.
"СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилиям", - заявили в СБУ.
- Напомним, в ночь на 18 июля на украинско-российском участке государственной границы, что в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.33
- Актуальное
- Важное