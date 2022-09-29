Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета.

Повреждение газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую обеспокоенность НАТО.

"Вся имеющаяся в настоящее время информация указывает на то, что это результат умышленных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный вред окружающей среде. Мы поддерживаем расследования, проводимые с целью определения вреда" - говорится в заявлении.

Члены Североатлантического союза напомнили о своем обязательстве быть готовыми к агрессивному использованию энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами, сдерживать их и защищаться от них.

"Любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру членов Альянса встретит единый и решительный ответ", - говорится в заявлении.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

Напомним, в ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления .

27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .

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