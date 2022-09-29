Нападение на критическую инфраструктуру членов Альянса встретит решительный ответ, - заявление НАТО о повреждениях "Северных потоков"
НАТО после нескольких утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса
Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета.
Повреждение газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую обеспокоенность НАТО.
"Вся имеющаяся в настоящее время информация указывает на то, что это результат умышленных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный вред окружающей среде. Мы поддерживаем расследования, проводимые с целью определения вреда" - говорится в заявлении.
Члены Североатлантического союза напомнили о своем обязательстве быть готовыми к агрессивному использованию энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами, сдерживать их и защищаться от них.
"Любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру членов Альянса встретит единый и решительный ответ", - говорится в заявлении.
- Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.
- Напомним, в ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления .
- 27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".
- 27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.75
Покупка 40.75Продажа 41.69
-
EUR
Покупка 39.11Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное