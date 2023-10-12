Нападение на Израиль – это теракт, действия ХАМАС похожи на методы россиян, - архиепископ УГКЦ Гудзяк

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Действия ХАМАСа недопустимы, это теракт. Терроризм всегда неоправдан, потому что это не способ для устранения проблем. Действия, которые ХАМАС использует против Израиля, подобны методам россиян. Украинцы, переживая почти 2 года в войне, которую РФ проводит против Украины, не могут по-другому смотреть на это нападение", - отметил Владыка.

Гудзяк подчеркнул, что Израиль имеет право себя защищать. Страна должна реагировать на происходящее.

"Есть обстоятельства, в которых демократия, и страна в частности, находится под угрозой негосударственной силы, отрицающей право на существование Израиля. С этой стороны есть определенная моральная ясность и четкость. что происходит", - рассказал митрополит Филадельфийский.

По его словам, способ, которым происходит борьба с ХАМАС, должен быть соразмерен тем принципам, которые Израиль и демократический мир сохраняет.

"Нужно избегать жертв среди гражданского населения, а это очень тяжело. Методологические дилеммы для защиты есть, и это комментируют сами еврейские аналитики и комментаторы. Я лично желаю Израилю оградиться от такого терроризма и сохранить свою демократию", - добавил архиепископ УГКЦ.

Война в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газы. Главными целями стали командные пункты, дома командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Также стало известно, что 12 октября в Израиль прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы лично оценить ситуацию в стране.