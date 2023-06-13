1. Зеленка, свалка, обливание водой, возгласы – все это для того, чтобы фиксировать на камеры смартфонов и произвести впечатление на зрителей.

2. Нападающие не скрывали своих лиц, а потерпевшая от обиды – своего удовольствия от мести. То есть они даже не задумываются о наказании за это правонарушение.

3. В основе публичной части конфликта лежат эмоции – обиды словами, причем взаимные. Людям присущи эмоции, как положительные, так и отрицательные. Но люди должны уметь их контролировать. Бесконтрольные эмоции ведут к (само)разрушению.

4. Допускаю, что в этой истории может быть и скрытая сторона. Тарас — публичная фигура, известный критик нынешней власти, его комментарии носят острый характер, а, следовательно, могут быть чувствительными для фигурантов. То есть, не исключено, что в этой истории есть еще и третья, обиженная сторона, но она пока за кулисами.

Допускаю, что в этой истории может быть и скрытая сторона. Тарас — публичная фигура, известный критик нынешней власти, его комментарии носят острый характер, а, следовательно, могут быть чувствительными для фигурантов. То есть, не исключено, что у этой истории есть еще и третья, "обиженная" сторона, но она пока за кулисами

5. Все это разворачивается на фоне успешного развития украинского наступления на фронте. Гипотетически это может быть использовано противником для дестабилизации ситуации в тылу. В политическом заполье, если хотите. Из-за манипулятивной накручивания внутренних сил с разным отношением к нынешней власти и власти как таковой.

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6. Пока мы радуемся конфликтам между пригожими, кадыровыми и шойгу с герасимовыми, враги будут использовать все наши слабости. Угроза внутреннего раздора — это самое худшее, что с нами может произойти. В нашей истории это очень часто приводило к поражению и национальной катастрофе. Поэтому в этой истории должны поставить точку правоохранительных органов Украины. И то как можно скорее.

7. Сочетание молодости с чувством безнаказанности не компенсирует контролируемости эмоций и зрелости разума. Но это не всем может быть осознано, по крайней мере одновременно. Для этого должен быть кто-нибудь постарше в комнате. Кто?

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Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

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