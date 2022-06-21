Оппозиционер высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Однозначно, что в ближайшее время нападения Беларуси на Украину не будет. Александр Лукашенко говорил, что необходимо создать южное оперативное командование, которого в Беларуси нет. А для этого нужно призвать в армию около 20 тыс. человек, что сделать невозможно, ведь экономика Беларуси сразу ляжет. То есть из экономики надо забрать 20 тыс человек, кормить и обучать их. Это невозможно", - отметил Азаров.

Белорусский оппозиционер добавил, что белорусские войска, находящиеся вблизи границы с Украиной, не предназначены для нападения.

"На белорусско-украинской границе не замечается создания ударных группировок. Белорусские батальоны, стоящие сейчас на границе с Украиной, - это батальоны сил специальных операций и разведывательные батальоны. Задача этих батальонов - охрана переправы пограничных рек и проведение разведки для возможного обнаружения диверсий со стороны Украины. К нападению на Украину белорусские войска точно не готовятся", - заметил Азаров.

Оппозиционер также подчеркнул, что на территории Беларуси почти не осталось даже российских военных.

"Практически все российские войска покинули территорию Беларуси. Осталось, возможно, обстреливающие территорию Украины "искандеры", охрана этих "искандеров" и некоторые летные части, которые находятся в Гомеле. Этих войск недостаточно для совершения нападения", - добавил Александр Азаров.

21 июня спикер Минобороны Александр Мотузянык сообщил, что Беларусь на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях сосредоточила до 7 батальонов, что составляет около 3,5-4 тысяч солдат .

Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко очень быстро потеряет свой пост , если пойдет войной против Украины, ведь белорусы не хотят воевать на стороне россиян.

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