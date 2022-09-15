Нападающий на беженок из Изюма во Франции оказался украинцем

Об этом сообщила прокуратура Ниццы.

Мужчине, напавшему на женщин, 33 года, он бывший военный, а во Францию приехал семь месяцев назад и работает охранником.

"Во время допроса после задержания подозреваемый, также украинского происхождения, признал свои насильственные действия, при этом убавив их", — сообщили в прокуратуре.

Нападающий во время допроса сказал о "московском акценте" женщин и что в песне, которую они слушали, были слова "украинцы умрут".

Одна из пострадавших в комментарии BBC News Украина сообщила, ей во время допроса также сказали, что нападающим оказался украинец. "Но я уверена, что там без российского компонента не обошлось. Потому что я тогда не понимаю никаких мотивов нападения", – говорит она.

Она настаивает, что с мамой шли и слушали украинскую песню, молчали, когда проходили мимо компании, в которой был напавший на них мужчина. "А когда прошли мимо, начали говорить, но не на русском. На русском мы не разговаривали, мы ею между собой с мамой никогда не разговариваем. В Изюме вообще никто на русском не говорит, а на суржике", — добавила пострадавшая.

Суд по делу запланирован на субботу, 17 сентября.

12 сентября вице-президент Объединения украинцев во Франции Владимир Когутяк сообщил, что россияне избили беженок из Изюма из-за музыки.