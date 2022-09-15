Нападающий на беженок из Изюма во Франции оказался украинцем
Подозреваемый, напавший во Франции на двух украинских беженок из Изюма, оказался бывшим военным из Украины
Об этом сообщила прокуратура Ниццы.
Мужчине, напавшему на женщин, 33 года, он бывший военный, а во Францию приехал семь месяцев назад и работает охранником.
"Во время допроса после задержания подозреваемый, также украинского происхождения, признал свои насильственные действия, при этом убавив их", — сообщили в прокуратуре.
Нападающий во время допроса сказал о "московском акценте" женщин и что в песне, которую они слушали, были слова "украинцы умрут".
Одна из пострадавших в комментарии BBC News Украина сообщила, ей во время допроса также сказали, что нападающим оказался украинец. "Но я уверена, что там без российского компонента не обошлось. Потому что я тогда не понимаю никаких мотивов нападения", – говорит она.
Она настаивает, что с мамой шли и слушали украинскую песню, молчали, когда проходили мимо компании, в которой был напавший на них мужчина. "А когда прошли мимо, начали говорить, но не на русском. На русском мы не разговаривали, мы ею между собой с мамой никогда не разговариваем. В Изюме вообще никто на русском не говорит, а на суржике", — добавила пострадавшая.
Суд по делу запланирован на субботу, 17 сентября.
- 12 сентября вице-президент Объединения украинцев во Франции Владимир Когутяк сообщил, что россияне избили беженок из Изюма из-за музыки.
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