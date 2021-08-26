Нападавшего на Порошенко отпустили из полиции без подозрений, - адвокат

Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Это позорное нападение на пятого президента Петра Порошенко, которое произошло в праздник Дня Независимости. Заказчик этого преступления имеет большие возможности, чтобы заставить Национальную полицию не регистрировать заявление о преступлении, игнорировать заявления граждан и народных депутатов. И заставляет Нацполицию вместо предусмотренного законом состава преступления, а именно 346 статьи УК, предусматривающей ответственность за нападение на политического деятеля, на лидера оппозиции, сделать из этого случая обычное хулиганство", - говорит Головань.

Он отметил, что нападавшему, очевидно, была дана гарантия, что его не тронут.

"Человек, который совершил нападение, его уже отпустили. Нам сейчас сообщили, что не предъявлено подозрение, ничего не сделано. Вызван на завтра, насколько нам сказали, для сообщения о подозрении", - сообщил адвокат.

По его словам, правоохранители якобы планируют квалифицировать дело как мелкое хулиганство.

"Именно поэтому мы вынуждены оспаривать бездействие Национальной полиции, которая не зарегистрировала в течение суток, как это предусмотрено законом, заявление о преступлении именно по 346 статье УК", - сказал Головань.

Адвокат считает, что нападавший действовал не один, а в координации, как минимум, с тремя лицами.



Напомним, во вторник, 24 августа, в центре Киева неизвестный облил зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко. Правоохранители задержали нарушителя - им оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. По данному факту следователь Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В посольстве США в Украине отреагировали на ситуацию с нападением на пятого президента Петра Порошенко в День Независимости в Киеве и напомнили, что политическая оппозиция является необходимой частью демократии.

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