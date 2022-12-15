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Нападавшего на мужа Пелоси обвиняют в планировании ряда покушений, в том числе на сына Байдена

15 декабря, 2022 четверг
17:03
Мир

Дэвид ДеПейп, обвиняемый в покушении на мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, признался, что планировал нападения на ряд известных в США людей

Об этом сообщает CBS News.

ДеПейп рассказал об этом сержанту Карли Герли, которая в день нападения на мужа Нэнси Пелоси проводила допрос злоумышленника. Отмечают, что он планировал преследовать ряд людей, в том числе губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, актера Тома Генкса. Также среди них был один из сыновей президента США Гантер Байден.

Герли также сказала, что ДеПейп был убежден в том, что в Вашингтоне "властвует зло".

"В Вашингтоне есть зло, то, что они совершили, вышло далеко за пределы кампании. Оно исходит от Хиллари. Честно говоря, каждый день они лгут. Они переходят от одного преступления к другому преступлению, и к другому", - рассказал ДеПейп.

Высший суд округа Сан-Франциско планирует и дальше рассматривать дела ДеПейпа по всем пунктам обвинения, включая обвинение о покушении на убийство. Их официально выдвинут 28 декабря.

  • 28 октября на мужчину Нэнси Пелоси Пола дома напал незнакомец. После этого Пол Пелоси оказался в больнице.
  • 8 ноября Нэнси Пелоси сказала, что недавнее нападение злоумышленника на ее дом в Калифорнии и ранение мужчины скажется на решении относительно дальнейшей политической карьеры.

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Ненси Пелоси
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