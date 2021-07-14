НАНУ предполагает вспышку коронавируса в Украине

Об этом говорится в прогнозе НАН.

Как отмечается, среднее количество новых случаев в Украине уменьшилось до 476 человек в день (за две недели уменьшилось на 23%), среднее количество летальных случаев составляет 19 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

В НАН отмечают, что наблюдаемая летальность возросла и составляет около 3,5% для дат 3-4 недельной давности.

"Определенную обеспокоенность вызывает стремительное падение среднего возраста больных и умерших. Такой демографический сдвиг может указывать на будущий рост заболеваемости ", - говорится в сообщении.

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