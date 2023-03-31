"Наносим успешные удары по важным целям": в Воздушных силах рассказали об использовании "умных" бомб JDAM
Украинская боевая авиация успешно применяет "умные" бомбы западного образца JDAM в противостоянии с российской оккупационной армией
Об этом в эфире телемарафона 31 марта сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Мы используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны. Хотелось бы иметь таких бомб побольше для успехов на фронте", - сказал он.
Стоит отметить, что JDAM – это комплекты оборудования на основе технологии GPS.
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7 марта сообщалось, что вооруженные силы Украины уже могут использовать высокоточные "умные" бомбы JDAM-ER с дальностью поражения до 72 км. Об этом заявил командующий Воздушными силами США в Европе и Африке Джеймс Хекер. "Недавно мы отправили некоторые высокоточные боеприпасы в Украину, которые имеют увеличенную дальность действия и бьют немного дальше, чем неуправляемая бомба свободного падения, и имеют точную наводку", - сказал Хекер, подтвердив, что подразумевает высокоточные JDAM-ER.
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