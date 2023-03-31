Об этом в эфире телемарафона 31 марта сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Мы используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны. Хотелось бы иметь таких бомб побольше для успехов на фронте", - сказал он.

Стоит отметить, что JDAM – это комплекты оборудования на основе технологии GPS.