Нанесли ущерб почти на 30 млн грн: прокуратура подозревает шесть харьковских таможенников в служебной халатности
Харьковская прокуратура сообщила шести таможенникам о подозрении в служебной халатности, которая нанесла государству ущерб почти на 30 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской прокуратуры.
Согласно сообщению, Харьковская прокуратура сообщила о подозрении шести главным государственным инспекторам Харьковской таможни по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Так, правоохранители установили, что в течение 2018 года работники Харьковской таможни растаможивали ввезенный из-за границы субъектом хозяйствования растворитель промышленного назначения с содержанием метилового спирта с неправильным определением кода товара по УКТЗД, в результате чего занижались таможенные платежи в бюджет. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 30 млн грн.
В пресс-службе отметили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.
В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины, фигуранты могут получить лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
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