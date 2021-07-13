Нанесли ущерб почти на 30 млн грн: прокуратура подозревает шесть харьковских таможенников в служебной халатности

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской прокуратуры.



Согласно сообщению, Харьковская прокуратура сообщила о подозрении шести главным государственным инспекторам Харьковской таможни по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.



Так, правоохранители установили, что в течение 2018 года работники Харьковской таможни растаможивали ввезенный из-за границы субъектом хозяйствования растворитель промышленного назначения с содержанием метилового спирта с неправильным определением кода товара по УКТЗД, в результате чего занижались таможенные платежи в бюджет. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 30 млн грн.



В пресс-службе отметили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.



В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины, фигуранты могут получить лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb