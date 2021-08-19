Нанесли ущерб на 3,2 млн грн: на Житомирщине за незаконные рубки леса будут судить 13 должностных лиц
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по 13 должностных лиц, которые организовали на Житомирщине незаконные вырубки леса
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
Согласно сообщению, следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении участников преступного объединения, которые осуществляли незаконную рубку государственных лесных ресурсов на территории Юрковского лесничества в Житомирской области, в том числе и на территории природно-заповедного фонда.
Правоохранители установили, что руководитель Олевского лесхоза, в который входит лесничество, создал и возглавил организованную группу для незаконных рубок. В ее состав в разный период входили 13 человек из числа должностных лиц государственной лесной охраны лесхоза, должностных лиц специализированного лесозащитного предприятия и частные предприниматели.
Отмечается, что члены группы вносили в официальные документы заниженные данные по количеству и качеству деревьев, которые отводились под санитарную рубку. Неучтенные деревья рубили и воровали.
По данным ГБР, в течение августа - сентября 2019 года в результате незаконных вырубок группа причинила ущерб государству на сумму свыше 3,2 млн грн.
В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.57
Покупка 26.57Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 30.98Продажа 31.36
- Актуальное
- Важное