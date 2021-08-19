Нанесли ущерб на 3,2 млн грн: на Житомирщине за незаконные рубки леса будут судить 13 должностных лиц

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).



Согласно сообщению, следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении участников преступного объединения, которые осуществляли незаконную рубку государственных лесных ресурсов на территории Юрковского лесничества в Житомирской области, в том числе и на территории природно-заповедного фонда.



Правоохранители установили, что руководитель Олевского лесхоза, в который входит лесничество, создал и возглавил организованную группу для незаконных рубок. В ее состав в разный период входили 13 человек из числа должностных лиц государственной лесной охраны лесхоза, должностных лиц специализированного лесозащитного предприятия и частные предприниматели.



Отмечается, что члены группы вносили в официальные документы заниженные данные по количеству и качеству деревьев, которые отводились под санитарную рубку. Неучтенные деревья рубили и воровали.



По данным ГБР, в течение августа - сентября 2019 года в результате незаконных вырубок группа причинила ущерб государству на сумму свыше 3,2 млн грн.



В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb