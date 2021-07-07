Нанесли ущерб госбюджету более чем на 9 млн грн: СБУ разоблачила злоупотребления на ремонте аэропорта "Запорожье"
СБУ заявила о разоблачении миллионных махинаций при ремонте взлетно-посадочной полосы аэропорта "Запорожье"
Об этом передает пресс-служба СБУ.
"СБУ разоблачила менеджмент Запорожского аэропорта на махинациях. Руководство этого стратегического объекта допустило нарушения при ремонте взлетно-посадочной полосы аэродрома. В результате государственному бюджету нанесен ущерб на более 9 млн грн", - говорится в сообщении.
По версии следствия, чиновник КП "Международный аэропорт Запорожье" закрыл глаза на некачественный ремонт полосы, который сделали еще в 2017-2018 годах. Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику по гарантийному случаю, поскольку ремонт был ненадлежащего качества, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом тех же самых участков.
"Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей привело к уплате двойной стоимости работ и, как следствие, нанесен экономический ущерб коммунальному предприятию на более чем 9 млн грн", - говорится в сообщении.
В рамках ранее открытого уголовного производства следователями спецслужбы должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.
Санкцией ч. 2 ст. 367 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штрафа от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
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