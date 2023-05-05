Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Речь идет о бывшем члене дирекции ПАО "Центрэнерго", эксначальнике департамента ПАО "Центрэнерго" и руководителе частной компании.

По данным следствия, в 2020 году Центрэнерго заключило договор о продаже электроэнергии с победителем аукциона – ООО "Юнайтед Энерджи". В результате частичного отключения электроэнергии частная компания была обязана уплатить штраф.

Впоследствии компания и предприятие подписали дополнительное соглашение, которое задним числом исключает из основного договора положения о разрешенных отклонениях от объемов отбора электроэнергии.

Это позволило "Юнайтед Энерджи" отбирать любой объем электроэнергии, несмотря на то, что по условию проведенных аукционов изъятие договорного объема электроэнергии должно быть гарантировано.

В результате этих действий Центрэнерго не получило 176,8 млн гривен.

Правоохранительные органы не смогли разыскать бывших должностных лиц Центрэнерго, поэтому им сообщили о подозрении в порядке ст. 135, ст. 278 УПК РФ, которая предусматривает вручение письменного уведомления о подозрении.