Об этом сообщило ГБР в телеграмме .

"Установлено, что во время военного положения в апреле текущего года ПАО "Укрнафта" подала заявку на проведение аукциона по продаже сжиженного газа. На заседании аукционного комитета была согласована биржа, предложенная ПАО "Укрнафта", которая не имела лицензии на проведение профессиональной деятельности на организованных "товарных рынках", - отметили в ведомстве.

Аукцион фальшивый, ведь победители приобрели сжиженный газ вдвое дешевле рыночной стоимости. Также победителями стали участники, которые направили около 28 тыс. грн за тонну, а на остальном аукционе в тот же день они смогли купить газ за 55 тыс. грн. Остальные люди вообще цен не предлагали.

Так, Укрнефть могла нанести Украине ущерб более чем на 300 млн грн. Суд арестовал газ по 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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