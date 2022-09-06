Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .

"Еще одну школу в Донецкой области разрушили россияне. На этот раз - Кураховскую гимназию №2", - написал глава Донецкой области.

Сообщается, что 5 сентября рашисты нанесли по гимназии ракетный удар. В результате одна часть 4-этажного здания уничтожена, а прилегающие жилые многоэтажки - повреждены.

Никто из людей не пострадал.

"Это уже 274-я школа в области, обстрелянная россиянами с начала полномасштабного вторжения, и 29-я, уничтожена полностью", - добавил Кириленко.

Всего с начала полномасштабной войны РФ в Донецкой области повреждения в разной степени получили 615 учебных заведений.