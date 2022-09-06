Нанесли ракетный удар: в Донецкой области оккупанты разрушили Кураховскую гимназию
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кураховской гимназии Донецкой области. Здание частично разрушено
Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .
"Еще одну школу в Донецкой области разрушили россияне. На этот раз - Кураховскую гимназию №2", - написал глава Донецкой области.
Сообщается, что 5 сентября рашисты нанесли по гимназии ракетный удар. В результате одна часть 4-этажного здания уничтожена, а прилегающие жилые многоэтажки - повреждены.
Никто из людей не пострадал.
"Это уже 274-я школа в области, обстрелянная россиянами с начала полномасштабного вторжения, и 29-я, уничтожена полностью", - добавил Кириленко.
Всего с начала полномасштабной войны РФ в Донецкой области повреждения в разной степени получили 615 учебных заведений.
- В Донецкой области россияне применили против защитников Украины ядовитое вещество. Предварительно это может быть хлорпикрин.
- За 3 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: двоих в Великой Новоселке, одного в Северске и одного в Водяном.
- Украинские военные успешно отразили наступление российских оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.
- За минувшие сутки, 5 сентября, в результате действий рашистов ранения получили четыре мирных жителя Донецкой области.
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