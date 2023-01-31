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Нанесли более 20 млн грн убытков: житомирских таможенников разоблачили на незаконном ввозе в Украину скорых

31 января, 2023 вторник
12:31
Криминал

Разоблачена коррупционная схема на Житомирской таможне, где организовали незаконный ввоз в Украину скорых, что нанесло госбюджету более 20 млн грн убытков

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"По имеющимся данным, преступный механизм наладили руководители одного из таможенных постов области. Задокументировано, что они помогали импортировать иностранные скорые без уплаты установленных таможенных платежей", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, осенью 2020 года представители столичной компании-импортера переправили в Украину 26 автомобилей быстрой и оформили их хранение в режиме "таможенный склад". Эта норма предусматривает пребывание транспортного средства на территории таможенных логистических центров без уплаты налогов и сборов в течение года, а затем авто должны растаможить с перечислением соответствующих платежей в госбюджет или вернуть в страну-экспортер.

"Впрочем, таможенники "договорились" с коммерсантами сделать фиктивный реэкспорт скорых для искусственного продления срока их безвозмездного пребывания в Украине. Установлено, что должностные лица проводили по документам так называемый "повторный заезд" через границу, но на самом деле иностранные транспортные средства оставались на таможенном складе Житомирской области". За это время коммерсанты подыскивали покупателей на импортируемый товар и реализовывали его после растаможки по "минимальной" ставке", - рассказали в СБУ.

Для этого к таможенным декларациям искусственно занижена стоимость зарубежных авто.

На основании собранных доказательств заместителю начальника таможенного поста и руководителю отдела таможенного оформления сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

"По инициативе Службы безопасности и Государственного бюро расследований более 20 автомобилей скорой помощи с полным медицинским оборудованием, на которые был наложен арест, передано на нужды ВСУ", – резюмировали в спецслужбе.

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