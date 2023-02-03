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Нанесли 7,4 млн грн убытков на закупки медоборудования: сообщено о подозрении четырем руководителям госучреждения

3 февраля, 2023 пятница
15:38
Криминал

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора было разоблачено и сообщено о подозрении четырем руководителям подразделений Государственного учреждения "Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины" по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, должностные лица учреждения здравоохранения, входившие в состав тендерного комитета и рабочей группы, не исследовали рыночную стоимость медицинского оборудования перед проведением публичных закупок. Они приобрели его по значительно завышенным ценам", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что такими действиями подозреваемые нанесли государственному учреждению 7,4 млн грн ущерба.

  • 3 февраля правоохранители сообщили о подозрении заместителю председателя Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ, мужчина брал взятки за выдачу справок о непригодности к военной службе для выезда за границу.
Общество
Украина
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