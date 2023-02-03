Нанесли 7,4 млн грн убытков на закупки медоборудования: сообщено о подозрении четырем руководителям госучреждения

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, должностные лица учреждения здравоохранения, входившие в состав тендерного комитета и рабочей группы, не исследовали рыночную стоимость медицинского оборудования перед проведением публичных закупок. Они приобрели его по значительно завышенным ценам", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что такими действиями подозреваемые нанесли государственному учреждению 7,4 млн грн ущерба.