Нанесли 7,4 млн грн убытков на закупки медоборудования: сообщено о подозрении четырем руководителям госучреждения
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора было разоблачено и сообщено о подозрении четырем руководителям подразделений Государственного учреждения "Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины" по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
"По данным следствия, должностные лица учреждения здравоохранения, входившие в состав тендерного комитета и рабочей группы, не исследовали рыночную стоимость медицинского оборудования перед проведением публичных закупок. Они приобрели его по значительно завышенным ценам", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что такими действиями подозреваемые нанесли государственному учреждению 7,4 млн грн ущерба.
- 3 февраля правоохранители сообщили о подозрении заместителю председателя Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ, мужчина брал взятки за выдачу справок о непригодности к военной службе для выезда за границу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.64Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное