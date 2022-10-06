Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Беларусь дает российской армии использовать военную инфраструктуру. Пока что белорусские военные не воюют на украинской территории, но россияне наносят ракетные удары с территории Беларуси", - отметил Кривонос.

По его словам, уже можно утверждать, что идет российско-белорусская война против Украины.

"И четко определять, что не надо ждать, а возможно, уже нужно принять решение и нанести превентивный удар по белорусским аэродромам, по белорусским военным объектам, где находятся россияне. Эти аэродромы уже давно не белорусские, там обслуживающий и охранный персонал - 100% россияне. Нанесение превентивных ударов по белорусским военным объектам уменьшит способность россиян наносить удары по Украине", - подчеркнул Кривонос.

4 октября Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси нет необходимости объявлять мобилизацию.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что его страна принимает участие в "специальной военной операции" в Украине

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