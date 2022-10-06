Нанесение превентивных ударов по белорусским военным объектам снизит способность россиян, - генерал Кривонос
Генерал-майор запаса и первый заместитель командующего ССО в 2016-2019 годах Сергей Кривонос подчеркнул, что Беларусь уже давно участвует в войне против Украины
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Беларусь дает российской армии использовать военную инфраструктуру. Пока что белорусские военные не воюют на украинской территории, но россияне наносят ракетные удары с территории Беларуси", - отметил Кривонос.
По его словам, уже можно утверждать, что идет российско-белорусская война против Украины.
"И четко определять, что не надо ждать, а возможно, уже нужно принять решение и нанести превентивный удар по белорусским аэродромам, по белорусским военным объектам, где находятся россияне. Эти аэродромы уже давно не белорусские, там обслуживающий и охранный персонал - 100% россияне. Нанесение превентивных ударов по белорусским военным объектам уменьшит способность россиян наносить удары по Украине", - подчеркнул Кривонос.
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