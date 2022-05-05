Нанесен сокрушительный удар по путинской пропаганде, - Ткаченко о новых санкциях Великобритании

Об этом сообщил в телеграмме министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он отметил, что Британия в очередной раз продемонстрировала подлинное лидерство и решительную поддержку Украины.

"Российскому бизнесу закрыли доступ к консультантам мирового уровня в сфере управленческого консалтинга, бухгалтерского дела и пиара, что составляет на минуточку 10% всего российского импорта, поскольку большинство компаний из РФ фактически зависят от западных сервисных компаний", - сообщил Ткаченко.

Кроме того, отметил он, "Британия нанесла сокрушительный удар по путинской пропаганде". Так, по словам министра, из национального эфира уже убрали самые дезинформационные помойки РФ – телеканалы RT и Sputnik, доступ к их сайтам и страницам во всех соцсетях заблокирован.

"В целом под санкции попали 63 российских граждан и компаний, которые связаны с пропагандой. Их активы будут заморожены, как и возможность поездок в Соединенное Королевство. Персональные ограничения ввели против 31 человека", - сообщил министр.

Он уточнил, что среди самых одиозных пропагандистов в список попали: Наиля Аскер Заде (ВГТРК), Павел Гусев ("Московский комсомолец"), Александр Коц (военный корреспондент), Михаил Леонтьев ("Первый канал"), Александр Малькевич (телеканал) Петербург"), Максим Орешкин (один из директоров "Первого канала"), Сергей Михайлов (ТАСС), Евгений Поддубный (военный корреспондент), Дмитрий Стешин (специальный корреспондент "Комсомольской правды").

Ткаченко также сообщает, что кроме персональных санкций ограничения наложили на Всероссийское государственное телевидение и радиовещание (ВГТРК), Информационное агентство InfoRos, SouthFron и Fundation Strategic Culture.

Он поблагодарил министра цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис, с которой говорил о необходимости этих санкций.

"Новые британские санкции против РФ – отличный пример эффективных ограничений, которые реально повлияют не только на экономику страны-агрессора, но и восстановление здорового информационного фона в Европе. Ждем аналогичных решений от других стран, которые действительно хотят помочь Украине в борьбе с путинской ордой" . Никакого сотрудничества с российскими преступниками!", - подчеркнул Ткаченко.

4 мая стало известно, что в рамках нового пакета санкций Великобритания запретила экспорт услуг в Россию, в том числе в сфере управленческого консалтинга, связей с общественностью и бухгалтерского учета.

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