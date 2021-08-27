Нанес ущерб государству на 800 тыс. грн: предпринимателя подозревают в поставках военнослужащим некачественных консервов

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Согласно сообщению, предприниматель заключил договор с военной частью на закупку 10 тыс. кг мясных консервов для питания военнослужащих.



Отмечается, что поставщик знал, что товар не соответствует государственным стандартам и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов. Однако он передал воинской части этот товар и получил за это деньги.



Согласно экспертному заключению Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе поставленные мясные консервы не соответствуют требованиям ГОСТа. Вследствие этого государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 800 тыс. грн.



В пресс-службе отметили, что правоохранители также проверяют причастность предпринимателей к поставке другой некачественной продукции военнослужащим.

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