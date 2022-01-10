Нанес ущерб более чем на 18 млн грн: Киберполиция разоблачила мошенника, пользовавшегося сломанными счетами граждан ЕС
Киберполицейские Харьковской области вместе со стражами порядка Германии в рамках международного сотрудничества разоблачили 40-летнего гражданина Украины, который вместе со знакомым на специализированных хакерских форумах получал реквизиты банковских счетов граждан Евросоюза и за их счет покупал в интернет-магазинах
Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
Как известно, злоумышленники также создали сайты для трудоустройства торговых агентов, которые таким образом получали купленный товар и сбывали его в странах восточной Европы. Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки. Ориентировочная сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет более 18 млн грн.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), предусматривающий лишение свободы сроком до 8 лет. Досудебное расследование проводят следователи Харьковского районного управления полиции №2 при оперативном сопровождении сотрудников Управления по противодействию киберпреступлениям в Харьковской области.
Другой соорганизатор имеет статус обвиняемого в рамках проведения расследования полицейскими Германии, где находится под стражей.
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