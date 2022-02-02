Нанес убыток свыше 8 млн грн: в Ивано-Франковской области будут судить государственного регистратора
Злоумышленник безосновательно внес изменения в реестр прав на недвижимое имущество, в результате чего законному владельцу был нанесен ущерб более чем на 8 млн грн
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
Внесение несанкционированных изменений в государственный реестр разоблачили киберполицейские Прикарпатья совместно со следователями Ивано-Франковского районного управления полиции.
"58-летний мужчина, занимая должность государственного регистратора одного из сельских советов Прикарпатья, противоправно изменил право собственности на шесть административно-производственных и складских помещений в Ивано-Франковске. Решение об изменении владельца фигурант принял на основании документов, которые никоим образом не отменяли право собственности и не содержали оснований для государственной регистрации прав", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате его действий частной структуре, являющейся собственником недвижимости, было нанесено более 8 млн грн убытку.
Фигуранту было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт.
Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.19
Покупка 28.19Продажа 28.47
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное