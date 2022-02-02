Нанес убыток свыше 8 млн грн: в Ивано-Франковской области будут судить государственного регистратора

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.



Внесение несанкционированных изменений в государственный реестр разоблачили киберполицейские Прикарпатья совместно со следователями Ивано-Франковского районного управления полиции.



"58-летний мужчина, занимая должность государственного регистратора одного из сельских советов Прикарпатья, противоправно изменил право собственности на шесть административно-производственных и складских помещений в Ивано-Франковске. Решение об изменении владельца фигурант принял на основании документов, которые никоим образом не отменяли право собственности и не содержали оснований для государственной регистрации прав", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате его действий частной структуре, являющейся собственником недвижимости, было нанесено более 8 млн грн убытку.



Фигуранту было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.



Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт.



Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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