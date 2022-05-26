Об этом информирует в телеграмме Государственное бюро расследований.

Известно, что большегрузное рыбопромышленное судно, находившееся на балансе как госимущество. В 2016 году корабль был передан коммерческому предприятию без экипажа. Согласно договору судно должно быть застраховано.



В июле 2019 года на рыболовном корабле произошел пожар и судно затонуло в территориальных водах Исламской Республики Мавритания.



Впрочем, корабль оказался не застрахован, потому что руководитель госпредприятия не выполнил свои обязанности, а условия договора не были выполнены. Государство понесло убытки на 6 млн долларов



"В результате нанесен крупный ущерб бюджету, утрачено государственное имущество, а также право на беспрепятственное получение соответствующих страховых компенсаций на общую сумму 6 миллионов долларов, это свыше 156 млн 180 тыс. грн (по состоянию на дату совершения преступления)", - говорится в сообщении.



Кроме того, выявлено, что на транзитный счет переведены 650 200 евро из РФ за урегулирование спора.



"При осуществлении досудебного расследования уголовного производства зафиксирован факт безосновательного перечисления на транзитный счет банковского учреждения Украины денежных средств в сумме 650 200 евро с банковского счета, открытого на территории российской федерации за, якобы, урегулирование спора относительно затопленного траулера в территориальных водах Исламской Республики Мавритания, хотя на самом деле это решение никак не согласовывалось украинской стороной", - добавляют в пресс-службе.



Экс-чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).



По решению суда в апреле 2022 года средства перечислили на нужды Вооруженных сил Украины.

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