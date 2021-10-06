Нанес госубытков на $6 млн: экс-руководителю Госрыбагентства объявили о подозрении
Следователи ГБР сообщили о подозрении в служебной халатности экс-директору предприятия, входящего в сферу управления Государственного рыбного агентства
Об этом передает пресс-служба ГБР.
Установлено, что на балансе предприятия находилось государственное имущество - большегрузное рыбопромышленное судно. В 2016 году его передали коммерческой структуре во фрахт без экипажа. Судно согласно договору должно быть надлежащим образом застраховано.
Отмечается, что в июле 2019 года на рыболовецком судне произошел пожар, в результате чего корабль затонул в территориальных водах Мавритании.
"Но из-за ненадлежащего выполнения руководителем госпредприятия своих обязанностей условия договора не были выполнены, судно не было застраховано. В результате нанесен большой ущерб бюджету, утрачено государственное имущество, а также право на беспрепятственное получение соответствующих страховых компенсаций на общую сумму $6 млн", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается. Правовая квалификация по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
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