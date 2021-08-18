Нанес 11 ножевых ранений коллеге: в Киеве экс-полицейського приговорили к 6 годам заключения

Об этом сообщает в Facebook Киевская городская прокуратура.



Как известно, инцидент произошел в марте 2019 года.



"Между обвиняемым и сотрудником патрульной полиции, которые были знакомы между собой и проживали в одном общежитии, возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес оппоненту 11 ножевых ранений в различные части тела", - говорится в сообщении.



Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, указанные телесные повреждения по степени тяжести относятся к тяжелым.



Учитывая позицию прокурора, суд признал доказательства стороны обвинения достаточными для признания человека виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, и назначил последнем наказание в виде 6 лет поз-бавлення свободы.

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