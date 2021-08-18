Нанес 11 ножевых ранений коллеге: в Киеве экс-полицейського приговорили к 6 годам заключения
Дарницким районным судом города Киева с участием прокурора Киевской городской прокуратуры вынесен приговор экс-работнику районного отдела Управления полиции охраны в г. Киеве, который вызвал тяжкие телесные повреждения своему коллеге
Об этом сообщает в Facebook Киевская городская прокуратура.
Как известно, инцидент произошел в марте 2019 года.
"Между обвиняемым и сотрудником патрульной полиции, которые были знакомы между собой и проживали в одном общежитии, возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес оппоненту 11 ножевых ранений в различные части тела", - говорится в сообщении.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, указанные телесные повреждения по степени тяжести относятся к тяжелым.
Учитывая позицию прокурора, суд признал доказательства стороны обвинения достаточными для признания человека виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, и назначил последнем наказание в виде 6 лет поз-бавлення свободы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.49
- Актуальное
- Важное