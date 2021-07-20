НАН заявила об угрозе "взрывных темпов" распространения COVID-19
Данные ученых свидетельствуют о завершении фазы падения заболеваемости COVID-19 в Украине
Об этом говорится в выводах рабочей группы Национальной академии наук Украины по моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса.
"Имеющиеся оперативные эпидемические данные позволяют утверждать о завершении фазы падения заболеваемости COVID-19 в Украине. На данный момент заболеваемость уже растет, несмотря на все еще низкий ее уровень, и существует угроза возникновения " взрывных темпов " такого роста", - говорится в обзоре НАН .
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За последнюю неделю выросли: количество положительных ПЦР-тестов, количество госпитализаций и количество случаев заболевания.
"При этом число положительных ПЦР-тестов за неделю выросло сразу на 16,6%, тогда как количество госпитализаций и новых случаев болезни также выросло, но не так сильно - на 4,9% и 7,3%, соответственно", - отметили в НАН.
В обзоре отмечается: темпы недельного роста увеличивались в последние дни, поэтому вероятность ускорения роста высока.
В то же время ученые отметили, что число летальных случаев снизилось в недельном усреднении.
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