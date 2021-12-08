НАН прогнозирует более 7 тыс. случаев COVID-19 в сутки до конца года

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 8 – 21 декабря.



"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 9 410 (SEIR_U), 8 626 (Prophet) в течение недели 8-14 декабря 2021 года и 7 677 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - в течение недели 15-21 декабря. ", – говорится в сообщении.



Отмечается, что средний показатель заболеваемости коронавирусом уменьшился до 10 318 человек в день. Средняя смертность в Украине за последнюю неделю составила 430 случаев в день.

Напомним, за сутки 7 декабря в трех областях Украины зафиксировали превышенный показатель госпиталей с коронавирусом

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