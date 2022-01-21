"Намного больше, чем обычный напиток": Италия попросила ЮНЕСКО внести эспрессо в список Всемирного наследия
Италия подала заявку на получение статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО для эспрессо
Об этом сообщает The Guardian.
"Это настоящий ритуал и выражение нашей социальной общности, отличающей нас во всем мире", - сказал замминистра сельского хозяйства Италии Джанмарко Чентинайо.
По данным Итальянского института эспрессо, основанного в 1998 году, рынок этого напитка оценивается в более чем €4 миллиарда в год - более 90% итальянцев ежедневно выпивают хотя бы одну чашку эспрессо.
Издание пишет, что уже были попытки включить эспрессо в список наследия ЮНЕСКО, но их так и не завершили. Замминистра сельского хозяйства уверен, что национальная комиссия Италии при ЮНЕСКО одобрит заявку. Вердикт ожидается весной.
Справка: Эспрессо - метод приготовления кофе путем пропускания горячей воды (85-97°C) под давлением 9 бар через предварительно затепингованную таблетку свежемолотых кофейных зерен и одноименный крепкий концентрированный кофейный напиток, покрытый густой пенкой под названием крема.
- Напомним, крымскотатарский орнамент Орьнек включили в наследие ЮНЕСКО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.14
Покупка 28.14Продажа 28.42
-
EUR
Покупка 31.84Продажа 32.27
- Актуальное
- Важное