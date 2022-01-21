"Намного больше, чем обычный напиток": Италия попросила ЮНЕСКО внести эспрессо в список Всемирного наследия

Об этом сообщает The Guardian.



"Это настоящий ритуал и выражение нашей социальной общности, отличающей нас во всем мире", - сказал замминистра сельского хозяйства Италии Джанмарко Чентинайо.



По данным Итальянского института эспрессо, основанного в 1998 году, рынок этого напитка оценивается в более чем €4 миллиарда в год - более 90% итальянцев ежедневно выпивают хотя бы одну чашку эспрессо.



Издание пишет, что уже были попытки включить эспрессо в список наследия ЮНЕСКО, но их так и не завершили. Замминистра сельского хозяйства уверен, что национальная комиссия Италии при ЮНЕСКО одобрит заявку. Вердикт ожидается весной.



Справка: Эспрессо - метод приготовления кофе путем пропускания горячей воды (85-97°C) под давлением 9 бар через предварительно затепингованную таблетку свежемолотых кофейных зерен и одноименный крепкий концентрированный кофейный напиток, покрытый густой пенкой под названием крема.

Напомним, крымскотатарский орнамент Орьнек включили в наследие ЮНЕСКО.

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