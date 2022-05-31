Наметились тенденция к диалогу: в МИД Турции призвали Зеленского и Путина возобновить переговоры
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров
Об этом сообщает Anadolu .
"В последнее время снова обозначилась тенденция к диалогу. Мы также выступаем за диалог. Последствия войны, особенно для Украины, очень ощутимы. Турция стремится к возобновлению очных переговоров России и Украины, в том числе на уровне лидеров государств", - сказал Чавушоглу.
Он добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибудет 8 июня в Турцию, и среди других вопросов будет обсуждаться тема "формирования коридора безопасности" для разблокирования украинских портов и поставки пшеницы по Черному морю.
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