Об этом сообщает Anadolu .

"В последнее время снова обозначилась тенденция к диалогу. Мы также выступаем за диалог. Последствия войны, особенно для Украины, очень ощутимы. Турция стремится к возобновлению очных переговоров России и Украины, в том числе на уровне лидеров государств", - сказал Чавушоглу.

Он добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибудет 8 июня в Турцию, и среди других вопросов будет обсуждаться тема "формирования коридора безопасности" для разблокирования украинских портов и поставки пшеницы по Черному морю.

29 марта украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле предложила России договор , предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой о статусе аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.

20 апреля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что кремль передал Украине свой проект договора между странами, который был наработан в результате двусторонних переговоров.

15 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба скептически высказался по поводу возможной договоренности с РФ о прекращении огня и заявил, что Киев не позволит дипломатии продолжать страдания украинцев.

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