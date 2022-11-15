Наместник Киево-Печерской лавры признал, что в храме обители звучала хвалебная песня о России
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) признал, что в одном из храмов обители прихожане пели песню о России
Об этом говорится в видеообращении митрополита Павла на официальном YouTube-канале Лавры.
По его словам, прихожане пели светскую песню, не имеющую отношения к богослужению.
"Во время литургии мы молимся Богу за наше государство, за наше войско, за нашего президента и поминаем только нашего предстоятеля Блаженнейшего митрополита Онуфрия", - пояснил наместник Лавры.
Митрополит добавил, что отцу Захарию, допустившему песнопения, запретили совершать литургию и молебны. Кроме того, в скором времени проведут духовный собор, где определят наказание для обитателя монастыря.
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Как добавил уставник Лавры архимандрит Поликарп (Линенко), инцидент произошел во время молебна у иконы Божией Матери "Всецарица".
"После молебна люди получают от священника помазание освященным елеем от иконы, и поскольку людей много собирается, то группа активистов во время приложения к иконе поет разные духовные гимны", - рассказал отец Поликарп.
- Напомним, 13 ноября стало известно, что в одном из храмов Киево-Печерской Лавры во время службы славится страна-агрессор. Этот факт уже проверяют центральные органы власти и правоохранители.
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