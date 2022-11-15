Об этом говорится в видеообращении митрополита Павла на официальном YouTube-канале Лавры.

По его словам, прихожане пели светскую песню, не имеющую отношения к богослужению.

"Во время литургии мы молимся Богу за наше государство, за наше войско, за нашего президента и поминаем только нашего предстоятеля Блаженнейшего митрополита Онуфрия", - пояснил наместник Лавры.

Митрополит добавил, что отцу Захарию, допустившему песнопения, запретили совершать литургию и молебны. Кроме того, в скором времени проведут духовный собор, где определят наказание для обитателя монастыря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Московский патриархат резко запретить, то они уйдут в подполье и мобилизуются, - директор РИСУ Антошевский

Как добавил уставник Лавры архимандрит Поликарп (Линенко), инцидент произошел во время молебна у иконы Божией Матери "Всецарица".

"После молебна люди получают от священника помазание освященным елеем от иконы, и поскольку людей много собирается, то группа активистов во время приложения к иконе поет разные духовные гимны", - рассказал отец Поликарп.

Напомним, 13 ноября стало известно, что в одном из храмов Киево-Печерской Лавры во время службы славится страна-агрессор. Этот факт уже проверяют центральные органы власти и правоохранители.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb