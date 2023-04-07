Об этом архимандрит сообщил Украинской правде.

По словам наместника, злоумышленники выломали дверь в помещение, украли компьютер архимандрита и другие личные вещи, а остальные просто разбили.

В то же время в комментарии УП столичные правоохранители отметили, что им не поступало сообщение об инциденте.