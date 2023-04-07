Наместник Киево-Печерской лавры от ПЦУ Авраамий заявил, что его келью ограбили
На территории Киево-Печерской лавры ограбили келью, где жил архимандрит Авраамий. Ранее священнослужитель перешел из УПЦ (МП) в ПЦУ
Об этом архимандрит сообщил Украинской правде.
По словам наместника, злоумышленники выломали дверь в помещение, украли компьютер архимандрита и другие личные вещи, а остальные просто разбили.
В то же время в комментарии УП столичные правоохранители отметили, что им не поступало сообщение об инциденте.
- Монахи Киево-Печерской лавры, переходящие в ПЦУ, испытывают террор со стороны митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя).
- В пятницу, 7 апреля, Православная церковь Украины совершила литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
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