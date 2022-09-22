Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Если говорить о частичной мобилизации в РФ через призму их военных мощностей, то не стоит переоценивать значение этого шага. Есть определенный эффект, с точки зрения, попытки создать дополнительные плети в России, чтобы иметь возможность компенсировать потери российской армии. Но темпы восстановления потерь противника , за счет частичной мобилизации будут достаточно медленными", - прокомментировал военный эксперт.



Сергей Згурец напомнил, что перед вторжением в Украину российская армия насчитывала 180 тысяч личного состава, а за эти месяцы войны они понесли существенные потери, поэтому применяли различные способы для компенсации потерянных военных и техники.



"Эффективность набора личного состава у россиян была низкой, потому что были короткие сроки подготовки. А сейчас они намерены мобилизовать 300 тысяч, ведь такое количество будет существенным тромбом для уже деградировавшей российской системы военной подготовки . Если они идут по варианту более или менее нормальной подготовки, это будет от трех до шести месяцев. А если они будут набирать и бросать сразу эти мобилизованные резервы, то это не повысит возможности российской армии и не изменит динамику на линии фронта, соответственно, создаст напряжение в российском обществе", - пояснил военный аналитик.



Згурец считает возможным вариантом, что во время завершения периода призыва россияне также мобилизуют прослуживших год срочников, соответственно, их не будут увольнять, а оставят, чтобы потом перебросить на другие направления. А что касается новых мобилизованных, то их пока нет, но если из них будут формировать новые подразделения, то нужно определенное время.



"Как мы видели по 3-му армейскому корпусу, который готовился четыре месяца с численностью в 15 тысяч, что даже после четырех месяцев, нам известно о сформированности этих подразделений на 40%. То есть 3-й армейский корпус является лакмусовой бумажкой, через призму которого можно смотреть на дальнейшую эффективность мобилизации в РФ", - заметил военный эксперт.

21 сентября Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ

Также после объявления частичной мобилизации в России запретили выезд за границу всем стоящим на военном учете.

Британская разведка отметила, что Россия столкнется с логистическими и административными проблемами при наборе 300 тысяч человек в рамках объявленной частичной мобилизации.

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