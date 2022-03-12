"Нам звонит по телефону множество матерей срочников, они не знают, что им делать", – белорусский общественный деятель

"Что больше, часть белорусов записывается в добровольцы и идет воевать с российским агрессором, а народ активно помогает гуманитарным миссиям украинскому народу", - сказал он в эфире Espreso.TV.



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Францкевич добавил: "Путин будет пытаться втянуть Беларусь в эту войну. Белорусские военные не хотят идти воевать за Россию, что больше у Лукашенко нет поддержки народа, он не является легитимным президентом".



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Также общественный деятель отметил, что российская пропаганда распространяет информацию в Беларуси, что Украина якобы готова напасть на Беларусь: "Это они показывают каждый час по этому зомботелевизору", - сказал Францкевич.

Напомним, что в пятницу, 11 марта, российская авиация нанесла удар по территории Беларуси. Самолеты РФ обстреляли населенный пункт Копани.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович обратился к белорусскому народу после того, как российские войска ударили по территории РБ со стороны Украины.

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