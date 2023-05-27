"Нам здесь жить": в Украине стартует масштабный проект по разминированию

В настоящее время опасны для жизни более 30% нашей территории. Следовательно, Украина побила мировой рекорд и стала самой заминированной страной. Впрочем, наши саперные группы ВСУ уже готовы освобождать родную землю от вражеского железа. А помочь нашим военным взялись "Киевстар" совместно с фондом "Вернись живым".

"Первыми в деоккупированные города и села заходят украинские саперы, обеспечивая условия для восстановления критической инфраструктуры, в частности, позволяя специалистам "Киевстар" восстанавливать мобильную связь. Помогать в разминировании – важная миссия для нашей компании. "Киевстар" выделяет на сбор 20 000 000 грн и призывает украинцев и украинские бизнесы поддержать инициативу. Каждый может внести свой вклад и отправить донат на сайте проекта", – комментирует Александр Комаров, президент компании "Киевстар".

В рамках проекта "Нам здесь жить" компания "Киевстар" и фонд "Вернись живым" планируют приобрести самое необходимое для разминирования Украины. А весь список необходимого оборудования согласовали с Командованием Сил поддержки и военными.

"Около трети нашей территории и все прибрежные воды нуждаются в разминировании. С подобными задачами в мире справляются десятилетиями. Поэтому важно действовать как можно быстрее", - говорит директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

— Саперы Сил поддержки ВСУ работают и на уже деоккупированных территориях, и где идут активные боевые действия. Они очищают нашу землю от российских мин и остатков снарядов в больших масштабах. И наша задача – предоставить им инструментарий, чтобы могли делать это быстрее, эффективнее и безопаснее. Приобретенные нами пикапы обеспечат мобильность саперных групп — автономное передвижение по стране бойцов со всем нужным имуществом. С групповыми и индивидуальными сумками сапера, металлоискателями, щупами они будут непосредственно разминировать. Средства связи необходимы для координации подразделений. Коптеры и планшеты – для аэрофотосъемки, фиксации минных полей, определения координат опасных объектов.

Приобщиться к сбору денег может каждый. Всего лишь нужно оформить подписку на ежемесячный донат или внести индивидуальный взнос на любую сумму на сайте https://kyivstar.ua/safehome . Также абоненты предоплаченной связи могут оформить подписку на ежемесячный донат, подключив услугу "Суперсила "Помощь ВСУ".