Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Пусть это решение будет осуществлено, чтобы Украина стала частью Европы. Конечно, нам всем нужно вместе работать для того, чтобы оказывать Украине поддержку, чтобы она построила необходимые условия для того, чтобы это решение стало реальностью", – сказал Антониу Кошта.



Премьер-министр Португалии подчеркнул, что они делают все для того, чтобы содействовать решению вступления Украины в ЕС. Кроме того, выразил понимание вклада Украины в Европу.



"Даже в таких сложных военных условиях мы видим, как успешно работает и украинский народ, и украинское правительство. Я убежден в том, что все европейцы и португальцы понимают, сколько Украина сделала для Европы. Поэтому мы ожидаем доклад, который разрабатывает сейчас Европейская комиссия", – добавил премьер-министр Португалии.



Антониу Кошта напомнил, что сейчас необходимо проделать ту работу, которая требуется для вступления в ЕС.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подтвердил готовность присоединиться к восстановлению Украины после войны, страна предоставит Украине 250 млн евро помощи. Также премьер-министр Португалии Антониу Кошта предложил, чтобы государство стало куратором восстановления школ и детских садов в Украине.

Напомним, Польша и Португалия планируют подготовить привлекательные решения для Украины, которые приблизят членство государства в Евросоюзе. "Если некоторіе страні ЕС будут резко протестовать, то мы с Португалией хотим подготовить соответствующий пакет, который будет привлекателен для Украины и который покажет, что место Украины - в ЕС”, – сказал премьер-министр Польши.