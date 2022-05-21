English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Нам всем нужно помогать Украине со вступлением в ЕС, – премьер-министр Португалии

Нам всем нужно помогать Украине со вступлением в ЕС, – премьер-министр Португалии

21 мая, 2022 суббота
17:07
Мир

На встрече в Киеве 21 мая премьер-министр Португалии Антониу Кошта выразил поддержку вступлению Украины в Европейский союз

Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Пусть это решение будет осуществлено, чтобы Украина стала частью Европы. Конечно, нам всем нужно вместе работать для того, чтобы оказывать Украине поддержку, чтобы она построила необходимые условия для того, чтобы это решение стало реальностью", – сказал Антониу Кошта.

Премьер-министр Португалии подчеркнул, что они делают все для того, чтобы содействовать решению вступления Украины в ЕС. Кроме того, выразил понимание вклада Украины в Европу.

"Даже в таких сложных военных условиях мы видим, как успешно работает и украинский народ, и украинское правительство. Я убежден в том, что все европейцы и португальцы понимают, сколько Украина сделала для Европы. Поэтому мы ожидаем доклад, который разрабатывает сейчас Европейская комиссия", – добавил премьер-министр Португалии.

Антониу Кошта напомнил, что сейчас необходимо проделать ту работу, которая требуется для вступления в ЕС.

  • Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подтвердил готовность присоединиться к восстановлению Украины после войны, страна предоставит Украине 250 млн евро помощи. Также премьер-министр Португалии Антониу Кошта предложил, чтобы государство стало куратором восстановления школ и детских садов в Украине.
  • Напомним, Польша и Португалия планируют подготовить привлекательные решения для Украины, которые приблизят членство государства в Евросоюзе. "Если некоторіе страні ЕС будут резко протестовать, то мы с Португалией хотим подготовить соответствующий пакет, который будет привлекателен для Украины и который покажет, что место Украины - в ЕС”, – сказал премьер-министр Польши.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЕС
Европейский Союз
Португалия
Владимир Зеленский
Читайте также:
Берлусконі
21 мая, 2022 суббота
Берлускони заявил, что Европа должна "убедить украинцев на условия Путина"
20 мая, 2022 пятница
Дискуссия о необходимости средств ПВО для Украины уже продолжается и в американских медиа, теперь США хорошо понимают, что это оружие необходимо, — Згурец
окупанти танк
20 мая, 2022 пятница
Враг ведет наступательную операцию в районах Лисичанска и Северодонецка, есть высокая вероятность боевых действий для выхода на админграницу Херсонщины, - Генштаб ВСУ
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.24
  • EUR
    Покупка 32.93
    Продажа 33.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
21 мая
18:10
Эксклюзив
Главный маркер, что США хочет победы Украины — это предоставление конкретного оружия, — военный экс-прокурор Чумак.
18:07
Глава сербской части Боснии выступил против введения антироссийских санкций
18:06
На фото больница Северодонецка
В больнице Северодонецка остались три врача и 5 медсестер
17:59
Эксклюзив
На Житомирщине мэры городов вместе с военными построят линию обороны, - мэр Житомира Сухомлин
17:55
С сегодняшнего дня эвакуация из Мариуполя невозможна. На блок-постах стоят кадыровцы и Росгвардия, – советник мэра Андрющенко
17:50
Эксклюзив
Россияне обстреливают Сумскую и Черниговскую области, чтобы сдерживать ВСУ от переброски на Восток и Юг Украины, - военный эксперт Киричевский
17:42
Украина ждет согласия министров обороны 40 стран на передачу реактивных систем залпового огня Multiple Launch Rocket System, - Зеленский
17:41
Альтернатива статусу Украины как кандидата в члены ЕС станет очередным компромиссом Европы с РФ, - Зеленский
17:39
В Белгороде-Днестровском мужчина пропагандировал идеи "русского мира" и распространял антиукраинские материалы
17:36
На фото гранаты, которые оставили оккупанты
В Киеве обнародовали список неразминированных парков
17:18
В ходе встречи министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 5 стран устроили демарш из-за выступления представителя РФ, - Reuters
17:12
Эксклюзив
экономика
Когда в Украину поступят все оговоренные пакеты помощи США и ЕС, курс доллара стабилизируется.
17:08
Россияне временно оккупировали 235 медицинских учреждений, - Ляшко
16:48
Зеленский - Европе: Если не можете предоставить Украине военную технику, мы будем покупать ее
16:47
Обновлено
Россия ударила ракетой по украинским военным на Ривненщине. 6 раненых, могут быть повторные удары
16:47
Португалия намерена курировать восстановление учебных заведений в Украине
16:30
Последний день на Азовстали. BABYLON&#39;13 опубликовал короткометражный фильм-прощание с меткомбинатом в Мариуполе
16:21
Россияне уничтожили почти 90% домов в селе Ольховка Харьковской области, - Синегубов
16:18
В фильтрационных лагерях на Донетчине находятся почти 4 тысячи мужчин, - Денисова
16:16
Около 1 тыс. украинцев эвакуировались в Японию
16:06
Венгрия
ЕС следует ввести эмбарго на российские энергоносители без учета позиции Венгрии, - вице-президент Европарламента Барли
16:03
Обновлено
Россияне обстреляли Сумщину с территории РФ
15:56
В Донецкой области сокращают сроки комендантского часа
15:53
Сербский политолог высказался, что НАТО должно нести ответственность за войну в Украине. Россия продвигает псевдоэксперта
15:53
На фото украинские дети в Болгарии
Для украинских беженцев в Болгарии предложили новую программу помощи
15:43
На юге Одесчины введены новые ограничения вблизи границы
15:39
Зверства россиян в Украине не останутся безнаказанными, но это будет долгий процесс, - еврокомиссар
15:39
Горсовет Мариуполя просит украинские СМИ не распространять российские видео о выходе военных из Азовстали
15:36
Португальский премьер Антониу Кошта посетил Ирпень
15:23
единая россия
Оккупанты крадут оборудование из больниц Мариуполя и выдают его за помощь от "Единой России"
15:23
Аляска
На Аляску прибыли первые украинские беженцы
15:21
Лидер турецких правых считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО "продлит войну в Украине"
15:12
Эксклюзив
Путин выполнил свою задачу номер один, – политтехнолог Голобуцкий
14:59
Грузия и США подписали концепцию обороны на 10 лет
14:58
"В Россию не пожалуешься": "Мобилизированные" из ОРДО ищут правозащитные организации для бегства с войны
14:56
ЕС выступил за приостановку работы России и Беларуси во Всемирной таможенной организации
14:48
Эксклюзив
На Изюмщине враг выключает украинские информационные каналы и устанавливает трансляцию телевидения из мордора, - боец "Легиона Свободы"
14:43
Александр Шалленберг
Было бы некорректно исключать РФ из всех площадок международного диалога, – глава МИД Австрии
14:34
На фото украинская семья, прибывшая в аэропорт Торонто
Украинцы Канады призвали увеличить помощь для беженцев
14:25
Отвечать за восстановление Харькова могут несколько стран, - Терехов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV