Об этом он сказал во время встречи, прямая трансляция которой идет в эфире Еспресо.

"Мы хотим увеличить помощь по безопасности Украине, в частности, в прошлом месяце США заявили о предоставлении батареи ЗРК Patriot, также мы будем предоставлять другие бронированные автомобили, БТРы в рамках пакета этой помощи. Сегодня мы хотим объявить новый раунд помощи США для Украины, который поможет одерживать победу на поле боя. Этот пакет рассчитан на более $2,5 млрд, в целом США предоставили общую помощь на сумму более $26 млрд, это беспрецедентно. Новый пакет помощи укрепит систему ПВО Украины и оборонную способность на поле боя. В рамках этого пакета Украине будут предоставлены боевые машины: 59 – Bradley, 19 – Stryker и другие бронированные машины. Также мы говорим об артснарядах и других боеприпасах", - отметил министр обороны США.

Ллойд Остин подчеркнул, что США решительно настроены показывать пример в том, как можно оказывать помощь Украине.

"Мы вместе с нашими партнерами поддерживаем обороноспособность Украины выдержать в этой войне. Польша является лидером по предоставлению бронированной техники и в обучении украинских солдат. Наши немецкие партнеры также объявили, что предоставляют системы ПВО и другое вооружение Украине. Мы надеемся, как результат сегодняшнего заседания, что помощь Украине только увеличится. Будем обсуждать текущую ситуацию на поле боя, анализировать потребности в бронированной технике и тяжелом вооружении.Сегодня мы переживаем очень важный момент, кроме того, видим перегруппировку России и набор новых солдат, поэтому нам важно действовать последовательно и стоять бок о бок с Украиной. Мы должны наращивать наши усилия бесперебойно", - подчеркнул Остин.

19 января, Associated Press сообщала, что США завершают разработку крупного пакета военной помощи Украине, сумма которого может достичь $2,6 млрд.

20 января Белый дом объявил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 2,5 млрд долларов

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