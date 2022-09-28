"Нам в течение десятилетий придется жить с военной угрозой РФ", – президент Эстонии
Президент Эстонии Алар Карис считает, что военная угроза со стороны России продлится для его страны десятилетиями
Об этом сообщает портал ERR.
"Российская военная угроза – это то, с чем нам придется жить годами, десятилетиями", - сказал Алар Карис.
Карис подчеркнул, что как можно больше жителей Эстонии должны осознавать, что без эффективной и надежной национальной обороны страна, нация, ее культура и само существование не имеют будущего.
По словам президента, Эстония должна учиться у лучших, как защитить себя. Опыт Украины показывает, как важно сохранить функционирование государства в условиях войны и сплотить общество вокруг общей цели, добавил Алар Карис.
- 28 сентября глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна предложит включить патриарха Русской православной церкви Кирилла в список санкций Европейского союза. По его словам, такая инициатива вызвана заявлениями патриарха, восхваляющими "геноцидную войну".
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