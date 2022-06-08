Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



"Только сейчас украинской стороне удалось договориться со стороной врага забрать хотя бы тела наших воинов. Наконец-то провели обмен телами. Многие ребята, отдавшие жизнь за наше государство, за нас, вернулись в Киев. Сейчас проходит процесс опознания через ДНК. Многие родственники получают хотя бы тела своих родных и смогут их похоронить с достоинством", - рассказала Кротевич.



Сестра бойца надеется, что в ближайшее время Украина с помощью других государств сможет обеспечить возвращение наших раненых бойцов из Азовстали, которые находятся в плену российских захватчиков.



"Надеюсь удастся решить вопрос и провести следующий обмен, в частности украинских парней и девушек, которые были ранены и находились на Азовстали. Дальше по плану должны обмениваться женщины, и потом все остальные", - добавила она.



Также Сандра Кротевич подчеркнула, что как и власть, так и общество не может сейчас забывать о воинах Азовстали, ведь огласка – это один из инструментов, благодаря которым наши раненые бойцы будут освобождены.



"Сейчас самое главное, чтобы наш президент, наши чиновники занялись этим вопросом и не забывали об этом", - сказала Кротевич.

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