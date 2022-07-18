Нам удалось стабилизировать ситуацию. Валерий Залужный сообщил, что удержать позиции помогли HIMARS

Об этом Валерий Залужный сообщил у себя на facebook-странице .

Это стало известно во время разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Залужный проинформировал его об оперативной обстановке.

"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая. Важным фактором, способствовавшим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS, наносящих прицельные удары по вражеским пунктам командования, складам хранения боеприпасов и топлива", – говорится в сообщении на странице главкома в ФБ.

Отмечается также, что накануне заседания контактной группы по обороне Украины Залужный и Милли синхронизировали запросы украинской стороны:

"Накануне заседания контактной группы по обороне Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны".

24 июня Залужный отметил в разговоре с генералом Марком Милли, что Украине нужен "огневой паритет", чтобы "стабилизировать" ситуацию на восточном фронте.

1 июля стало известно, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Залужный побеседовал с генералом Милли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb