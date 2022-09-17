Об этом Кулеба написал в twitter .

"Братские захоронения в Изюме доказывают, что всякий раз, когда мы освобождаем территории, есть свидетельства ужасающих преступлений России. Можно только представить, через какой ад до сих пор проходят люди на других оккупированных Россией территориях. Нам срочно нужно больше оружия, чтобы освободить их и спасти их жизнь - написал Кулеба.

16 сентября на освобожденной территории Харьковской области правоохранители обнаружили возле Изюма место массового захоронения с 445 могилами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте массового захоронения возле Изюма уже найдено более 440 могил

В деоккупированном Изюме приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb