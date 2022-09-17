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Главная война с Россией Нам срочно нужно больше оружия, чтобы спасти жизнь украинцев, - Кулеба о братских захоронениях в Изюме

Нам срочно нужно больше оружия, чтобы спасти жизнь украинцев, - Кулеба о братских захоронениях в Изюме

17 сентября, 2022 суббота
08:29
война с Россией Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад предоставить Украине больше оружия после обнаружения братских захоронений в освобожденном Изюме в Харьковской области

Об этом Кулеба написал в twitter .

"Братские захоронения в Изюме доказывают, что всякий раз, когда мы освобождаем территории, есть свидетельства ужасающих преступлений России. Можно только представить, через какой ад до сих пор проходят люди на других оккупированных Россией территориях. Нам срочно нужно больше оружия, чтобы освободить их и спасти их жизнь - написал Кулеба.

  • 16 сентября на освобожденной территории Харьковской области правоохранители обнаружили возле Изюма место массового захоронения с 445 могилами.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте массового захоронения возле Изюма уже найдено более 440 могил
  • В деоккупированном Изюме приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения.

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Дмитрий Кулеба
Харковщина
Изюм
оружие для Украины
воєнні злочини Росії
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