"Нам снова угрожают немецкими танками, воюют руками бандеровцев": ЦПИ предупредил о новом нарративе от Путина
Сегодня, 3 февраля, Центр противодействия дезинформации озвучил свежий нарратив от главы страны-агрессора Владимира Путина
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Невероятно, но факт - нам снова угрожают немецкими танками "Leopard", воюют руками бандеровцев", - заявил президент РФ Владимир Путин на концерте в Волгограде, посвященном 80-летию победы СССР в Сталинградском сражении.
В ЦПИ отмечают, что своими заявлениями Путин пытается манипулировать немецким обществом и вызвать в нем чувство вины, притворяясь самой большой жертвой фашизма.
"Главарь кремлевского режима также добавил, что идеология нацизма уже в своем современном виде, современном проявлении, вновь создает прямые угрозы безопасности России. Главная цель подобных заявлений - частичное или полное прекращение поставок военной помощи Украине. Некоторые политики Германии до сих пор выступают против поставок танков Украине и это доказывает, что путинская пропаганда имеет определенные успехи, однако большинство все равно поддержало украинское право на свободу и всячески помогает нам в этой борьбе", - говорится в материале.
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