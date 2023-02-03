"Нам снова угрожают немецкими танками, воюют руками бандеровцев": ЦПИ предупредил о новом нарративе от Путина

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Невероятно, но факт - нам снова угрожают немецкими танками "Leopard", воюют руками бандеровцев", - заявил президент РФ Владимир Путин на концерте в Волгограде, посвященном 80-летию победы СССР в Сталинградском сражении.

В ЦПИ отмечают, что своими заявлениями Путин пытается манипулировать немецким обществом и вызвать в нем чувство вины, притворяясь самой большой жертвой фашизма.

"Главарь кремлевского режима также добавил, что идеология нацизма уже в своем современном виде, современном проявлении, вновь создает прямые угрозы безопасности России. Главная цель подобных заявлений - частичное или полное прекращение поставок военной помощи Украине. Некоторые политики Германии до сих пор выступают против поставок танков Украине и это доказывает, что путинская пропаганда имеет определенные успехи, однако большинство все равно поддержало украинское право на свободу и всячески помогает нам в этой борьбе", - говорится в материале.