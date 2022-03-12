"Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой": СБУ взяли в плен "вагнеровца", воевавшего в Сирии и на Донбассе

В ведомстве также обнародовали видео допроса оккупанта, передает Еспресо.TV.

В СБУ рассказали, что этого "вангеровца" схватили во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление.



Сам оккупант во время допроса кичится боевым опытом, полученным в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 гг.



Он также рассказал, что побудило его принять участие в полномасштабном вторжении РФ в Украину: "Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача – освободить их от фашистов".

Напомним, РФ бросила в бой против Украины даже новобранцев и "альтернативщиков".

Также ранее пленный оккупант рассказал о "расстрельных отрядах" в российской армии.