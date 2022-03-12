"Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой": СБУ взяли в плен "вагнеровца", воевавшего в Сирии и на Донбассе
В районе Новоукраинки Кировоградской области сотрудники Службы безопасности Украины взяли в плен боевика российской частной военной компании "Вагнер", собиравшего разведывательные данные для врага
В ведомстве также обнародовали видео допроса оккупанта, передает Еспресо.TV.
В СБУ рассказали, что этого "вангеровца" схватили во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление.
Сам оккупант во время допроса кичится боевым опытом, полученным в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 гг.
Он также рассказал, что побудило его принять участие в полномасштабном вторжении РФ в Украину: "Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача – освободить их от фашистов".
- Напомним, РФ бросила в бой против Украины даже новобранцев и "альтернативщиков".
- Также ранее пленный оккупант рассказал о "расстрельных отрядах" в российской армии.
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