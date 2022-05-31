"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины" - СБУ обнародовала признание российского снайпера
Российские захватчики идут на войну и понимают, что им будут давать приказы убивать гражданских украинцев
Об этом рассказал пленный российский снайпер в разговоре с представителями СБУ.
"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорт заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта, – ред.), или просто уволят", – говорит пленник.
В СБУ отмечают, что рашист сделал выбор – убивать украинцев, чтобы не сидеть в тюрьме. Но, будет сидеть в украинской.
"Война для него закончилась, он задержан и дает показания СБУ. Разоблачает не только себя, но и преступления других своих соотечественников", – говорится в сообщении.
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Украинские защитники схватили врага во время боевых действий на территории Волновахского района Донецкой области.
- Напомним, СБУ разоблачила сотрудника оборонного предприятия на пророссийской агитации.
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